Sakarya Müzesi'nde 'Antik Dönemde Anadolu'da Mezar Hediyeleri' Sergisi Açıldı

Sakarya Müzesi'nde 'Antik Dönemde Anadolu'da Mezar Hediyeleri' sergisi ziyarete açıldı

Serginin kapsamı ve içeriği

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "102. Yılda 102 Sergi: Cumhuriyet'in Işığında Anadolu'nun Kültürel Mirasına Yolculuk" projesi kapsamında düzenlenen süreli sergi, Sakarya Müzesi'nde izlenime sunuldu.

Sergide, Sakarya Müze Müdürlüğü tarafından yürütülen kazılarda ortaya çıkan Helenistik ve Roma dönemlerine ait takılar, koku kapları, sikke, tabak, kandil, çeşitli figürler ve pişmiş toprak kaplar gibi farklı türlerde toplam 30 eser sergileniyor.

Amaç ve mesaj

Sergiyle toplumda ortak kimlik ve kültürel bilincin güçlendirilmesi, aidiyet duygusunun pekiştirilmesi, estetik beğeninin ve merakın artırılması ile geçmişle bağ kurularak kültürel mirasa sahip çıkılması hedefleniyor.

Açılış töreni

Açılış törenine Vali Yardımcısı Haluk Çakmak, İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Acar, Sakarya Müze Müdürü Coşkun Zehir, Ticaret İl Müdürü Emre Atmaca ve ilgililer katıldı. Kurdele kesiminin ardından katılımcılar sergiyi gezerek eserler hakkında bilgi aldı.

Yetkililerin değerlendirmesi

İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Acar, projenin Türkiye genelinde farklı konularda sergiler açtığını belirterek Sakarya'da da 'Antik Dönemde Anadolu'da Mezar Hediyeleri' sergisinin izlenime sunulduğunu söyledi. Sergide Sakarya Müzesi tarafından yapılan kazılarda bulunan kültür varlıklarının teşhir edildiğini vurgulayarak vatandaşları sergiyi gezmeye davet etti.

Acar, sergilerin kültür varlıklarının koruma bilincini oluşturmak adına önemli çalışmalar olduğunu vurgulayarak, 2 bin yıl önceden devraldığımızı bugün insanlarımıza sunuyoruz. Hem bu eserleri görmeleri, aidiyet duygularını pekiştirmeleri ve bu eserlerin gelecek nesillere aktarılmasıyla ilgili önemli işlevin olduğunu düşünüyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

Ziyaret bilgisi

Sergi, 7 Aralık'a kadar Sakarya Müzesi'nde ziyaret edilebilecek.

