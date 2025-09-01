DOLAR
41,11 0,17%
EURO
48,21 -0,14%
ALTIN
4.588,4 -0,56%
BITCOIN
4.464.069,33 0,47%

Sakarya Müzesi'nde 'Antik Dönemde Anadolu'da Mezar Hediyeleri' Sergisi Açıldı

Sakarya Müzesi'nde açılan 'Antik Dönemde Anadolu'da Mezar Hediyeleri' sergisinde 30 Helenistik ve Roma dönemi eseri 7 Aralık'a kadar görülebilir.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 13:22
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 13:45
Sakarya Müzesi'nde 'Antik Dönemde Anadolu'da Mezar Hediyeleri' Sergisi Açıldı

Sakarya Müzesi'nde 'Antik Dönemde Anadolu'da Mezar Hediyeleri' sergisi ziyarete açıldı

Serginin kapsamı ve içeriği

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "102. Yılda 102 Sergi: Cumhuriyet'in Işığında Anadolu'nun Kültürel Mirasına Yolculuk" projesi kapsamında düzenlenen süreli sergi, Sakarya Müzesi'nde izlenime sunuldu.

Sergide, Sakarya Müze Müdürlüğü tarafından yürütülen kazılarda ortaya çıkan Helenistik ve Roma dönemlerine ait takılar, koku kapları, sikke, tabak, kandil, çeşitli figürler ve pişmiş toprak kaplar gibi farklı türlerde toplam 30 eser sergileniyor.

Amaç ve mesaj

Sergiyle toplumda ortak kimlik ve kültürel bilincin güçlendirilmesi, aidiyet duygusunun pekiştirilmesi, estetik beğeninin ve merakın artırılması ile geçmişle bağ kurularak kültürel mirasa sahip çıkılması hedefleniyor.

Açılış töreni

Açılış törenine Vali Yardımcısı Haluk Çakmak, İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Acar, Sakarya Müze Müdürü Coşkun Zehir, Ticaret İl Müdürü Emre Atmaca ve ilgililer katıldı. Kurdele kesiminin ardından katılımcılar sergiyi gezerek eserler hakkında bilgi aldı.

Yetkililerin değerlendirmesi

İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Acar, projenin Türkiye genelinde farklı konularda sergiler açtığını belirterek Sakarya'da da 'Antik Dönemde Anadolu'da Mezar Hediyeleri' sergisinin izlenime sunulduğunu söyledi. Sergide Sakarya Müzesi tarafından yapılan kazılarda bulunan kültür varlıklarının teşhir edildiğini vurgulayarak vatandaşları sergiyi gezmeye davet etti.

Acar, sergilerin kültür varlıklarının koruma bilincini oluşturmak adına önemli çalışmalar olduğunu vurgulayarak, 2 bin yıl önceden devraldığımızı bugün insanlarımıza sunuyoruz. Hem bu eserleri görmeleri, aidiyet duygularını pekiştirmeleri ve bu eserlerin gelecek nesillere aktarılmasıyla ilgili önemli işlevin olduğunu düşünüyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

Ziyaret bilgisi

Sergi, 7 Aralık'a kadar Sakarya Müzesi'nde ziyaret edilebilecek.

Anadolu'nun kültürel mirasına ışık tutan "Antik Dönemde Anadolu'da Mezar Hediyeleri" sergisi...

Anadolu'nun kültürel mirasına ışık tutan "Antik Dönemde Anadolu'da Mezar Hediyeleri" sergisi, Sakarya'da izlenime sunuldu. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün "102. Yılda 102 Sergi: Cumhuriyet'in Işığında Anadolu'nun Kültürel Mirasına Yolculuk" projesi kapsamında yer alan süreli sergi, Sakarya Müzesi'nde açıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Acar, sergi hakkında bilgi verdi.

Anadolu'nun kültürel mirasına ışık tutan "Antik Dönemde Anadolu'da Mezar Hediyeleri" sergisi...

İLGİLİ HABERLER

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Triatlet Berkan Kobal bisiklet kazasında hayatını kaybetti
2
Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş
3
TCG İçel (F-518) Sefine Tersanesi'nde Denize İndirildi — MİLGEM İstif Sınıfı 8. Gemi
4
Beşiktaş'ta Çöpte Bulunan Bebek: Anne Elif A. Adliyeye Sevk Edildi
5
MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025
6
İzmir Çiğli'de silahlı saldırı: 6 şüpheli gözaltında
7
Binali Yıldırım: Adaletin Yükselmesi Türkiye'yi Daha Güvenilir Kılar — Erzincan Adli Yıl Açılışı

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu