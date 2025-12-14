Sakarya'nın Tarihi Çark'ı Restorasyonla Yeniden İhtişamlı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yıllar içinde yıpranan ve deformasyona uğrayan Tarihi Çark'ı eski görkemine kavuşturmak için kapsamlı bir restorasyon başlattı. Yenileme çalışmaları, yapının tarihi ve kültürel dokusunu korumayı hedefliyor.

Yenileme çalışmaları ve kapsamı

Restorasyon kapsamında ahşap yüzeylerin yenilenmesi, merdivenlerin ve çark kulesinin zirvesindeki seyir alanının onarımı ile birlikte, yapının en önemli parçası olan Çark’ın mekanizmasının baştan sona elden geçirilmesi yer alıyor. Tüm detaylar titizlikle ele alınıyor.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Şehrimizin simgelerinden biri olan Tarihi Çark’ta yenileme çalışmalarımıza başladık. Merdivenler, seyir alanı, ahşap yüzeylerin yenilenmesi ve çarkın mekanizma bakımları ekiplerimiz tarafından titizlikle tamamlanacaktır. Sakarya’nın tarihi ve kültürel alanda önemli simgelerinden biri olan yapı, çalışmalarla birlikte yeniden hayat bulacak ve ziyaretçilerini ağırlayacaktır"

Bakımlar tamamlandığında, uzun yıllardır kesik olan su akışı yeniden sağlanacak ve Tarihi Çark, Sakarya’nın merkezinde yeniden dinamik bir simge olarak yerini alacak. Restorasyonun tamamlanma süresi ve ziyaretçi kabulüne ilişkin detayların ilerleyen günlerde paylaşılacağı bildirildi.

