Sakarya Pamukova'da 3. Çilek Festivali Coşkuyla Gerçekleşti

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, Çilekli Mahallesi ev sahipliğinde düzenlenen üçüncü Çilek Festivali çeşitli etkinlikler ve renkli görüntülerle tamamlandı. Festival boyunca kurulan stantlarda yöresel ürünler satışa sunuldu, park alanında çocuk etkinlikleri gerçekleştirildi ve bölge çilekleri ilgi gördü.

Etkinlikler ve Sahne Programı

Festivalin ilk gününde çocuk oyun etkinlikleri düzenlendi ve sahnede Veysel Mutlu konser verdi. Grup Uzun Lafın Kısası da sahne performansıyla izleyicilerle buluştu. İkinci gün çocuklara yönelik Transformers Show gösterisi sergilendi; aynı gün sanatçılar Murat Dilber ve Bora Duran konser verdi.

Yarışmalar, Jüri ve Ödüller

Festivalin ikinci gününde düzenlenen yarışmada jüri, en iyi çilek ve en iyi çilek reçelini belirledi. Köylülerin katıldığı yarışmada dereceye girenlere ödüllerini AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, Pamukova Belediye Başkanı Fatih Akın ve AK Parti İl Başkanı Yunus Tever takdim etti.

Yerel Yönetim ve Organizasyon

Fatih Akın, üçüncüsü düzenlenen festivalin geçen yıllara göre daha fazla ilgi gördüğünü belirtti. Festivalin organizasyonunu yaptıklarını, asıl emeğin çiftçilere ait olduğunu vurgulayan Akın, üreticilerin yıl boyunca alın teriyle çalıştığını, festivalin amacının yörenin tanıtımı ve pazarın sürekliliğini sağlamak olduğunu söyledi. Akın ayrıca destekleri için Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve kaymakama teşekkür etti ve birliktelik ile yörenin lezzetinin birlikte tadılmasının önemine işaret etti.

Üreticilerin Hikayeleri

İsmail Yıldız, "En güzel çilek" yarışmasında birinci oldu. Yıldız, çileklerine özenle baktığını ve geçen yıl ikinci olduğunu belirterek bu yıl birinci olmanın sevincini yaşadığını aktardı. Betül Tetik sabah erken saatlerde ailesiyle çilekleri toplayıp festival alanında sattıklarını; satışlardan memnun olduklarını söyledi. İbrahim Gül ise 25 dönüm arazide çilek ürettiğini, festivali tarlada ziyaretçilere çilek toplatıp taze tüketim sağlamak amacıyla düzenlediklerini ifade etti.

Ziyaretçi İlgisi

Festivalde şehir dışından yoğun katılım oldu. Maşide Doğdu etkinliği sosyal medyadan duyduğunu belirterek çocukları ve arkadaşlarıyla geldiğini, kasalarla çilek ve yöresel ürün alacaklarını söyledi. Havvanur Doğdu ise ablasıyla katıldığını, etkinlikte doyasıya eğlendiklerini ve yöresel lezzetleri tattıklarını anlattı.

Festival kapsamında kurulan sürekli pazarda, bölge halkı ve ziyaretçiler taze çileklerle ve yerel ürünlerle buluştu; stantlarda satışlar yoğun geçti ve festivale ilgi yüksek oldu.