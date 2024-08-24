Sakarya ve Kocaeli'de Palamut Sezonu Umutları

Sakarya ve Kocaeli’de Palamut Sezonu Başlıyor

Sakarya’nın Kocaali ilçesi ile Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde balıkçılar, 1 Eylül’de başlayacak olan palamut avı sezonuna "vira bismillah" demeyi dört gözle bekliyor. Balıkçılar, yeni av sezonu için son hazırlıklarını tamamlayarak teknelerinin bakımını yapıyor ve ağlarını onarıyor.

Kocaali'den Umutlu Açıklamalar

Kocaali Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Tan, sezon için umutlu olduklarını belirtti. Tan, "15 Ağustos itibarıyla oltayla palamut avcılığına başladık. Balıkların göç güzergahı üzerinden Karadeniz’e doğru ilerlediklerini gözlemledik. Bu yılki iklim şartlarının uygun gitmesi ve denizdeki hareketlilik, palamutun bol olacağına işaret ediyor," dedi.

Karamürsel'deki Balıkçılar Hazırlıklarını Tamamlıyor

Karamürsel ilçesindeki balıkçılar da yeni sezon için hazırlıklarını sona erdiriyor. Marmara Bölgesi’nin en büyük toptan su ürünleri satış noktalarından biri olan Ereğli Mahallesi’nde balıkçılar, av yasağının sona ermesine günler kala çalışmalarını sürdürüyor. 25 yıldır bu sektörde olan Hasan Ünal, "Hazırlıklarımızı tamamlamak üzereyiz," dedi. Diğer bir balıkçı olan Hasan Burak Keyif ise, "Ailecek 12 yıldır balıkçılıkla uğraşıyoruz. Avladığımız balıkları soğuk hava kamyonlarıyla büyük marketlere gönderiyoruz," şeklinde konuştu.

Balamutun Faydaları

Hüseyin Tan, palamutun omega-3 açısından zengin bir balık olduğunu ve bu nedenle vatandaşların tüketiminde fayda sağlanacağını vurguladı. Ayrıca bol miktarda palamut avının, fiyatların düşmesine de etki edeceğini belirtti.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 1 Eylül'de "vira bismillah" demeyi bekleyen balıkçılar, palamutta bereketli bir sezon bekliyor. Balıkçılar, yeni sezon öncesi teknelerinin bakımını yapıp ağlarını onararak yeni sezon öncesi hazırlıklarını son aşamaya getirdi.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 1 Eylül'de "vira bismillah" demeyi bekleyen balıkçılar, palamutta bereketli bir sezon bekliyor. Balıkçılar, yeni sezon öncesi teknelerinin bakımını yapıp ağlarını onararak yeni sezon öncesi hazırlıklarını son aşamaya getirdi.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 1 Eylül'de "vira bismillah" demeyi bekleyen balıkçılar, palamutta bereketli bir sezon bekliyor. Balıkçılar, yeni sezon öncesi teknelerinin bakımını yapıp ağlarını onararak yeni sezon öncesi hazırlıklarını son aşamaya getirdi.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 1 Eylül'de "vira bismillah" demeyi bekleyen balıkçılar, palamutta bereketli bir sezon bekliyor. Balıkçılar, yeni sezon öncesi teknelerinin bakımını yapıp ağlarını onararak yeni sezon öncesi hazırlıklarını son aşamaya getirdi.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 1 Eylül'de "vira bismillah" demeyi bekleyen balıkçılar, palamutta bereketli bir sezon bekliyor. Balıkçılar, yeni sezon öncesi teknelerinin bakımını yapıp ağlarını onararak yeni sezon öncesi hazırlıklarını son aşamaya getirdi.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 1 Eylül'de "vira bismillah" demeyi bekleyen balıkçılar, palamutta bereketli bir sezon bekliyor. Balıkçılar, yeni sezon öncesi teknelerinin bakımını yapıp ağlarını onararak yeni sezon öncesi hazırlıklarını son aşamaya getirdi.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 1 Eylül'de "vira bismillah" demeyi bekleyen balıkçılar, palamutta bereketli bir sezon bekliyor. Balıkçılar, yeni sezon öncesi teknelerinin bakımını yapıp ağlarını onararak yeni sezon öncesi hazırlıklarını son aşamaya getirdi.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 1 Eylül'de "vira bismillah" demeyi bekleyen balıkçılar, palamutta bereketli bir sezon bekliyor. Balıkçılar, yeni sezon öncesi teknelerinin bakımını yapıp ağlarını onararak yeni sezon öncesi hazırlıklarını son aşamaya getirdi.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 1 Eylül'de "vira bismillah" demeyi bekleyen balıkçılar, palamutta bereketli bir sezon bekliyor. Balıkçılar, yeni sezon öncesi teknelerinin bakımını yapıp ağlarını onararak yeni sezon öncesi hazırlıklarını son aşamaya getirdi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 1 Eylül'de "vira bismillah" demeyi bekleyen balıkçılar, palamutta bereketli bir sezon bekliyor. Balıkçılar, yeni sezon öncesi teknelerinin bakımını yapıp, ağlarını onararak yeni sezon öncesi hazırlıklarını son aşamaya getirdi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 1 Eylül'de "vira bismillah" demeyi bekleyen balıkçılar, palamutta bereketli bir sezon bekliyor. Balıkçılar, yeni sezon öncesi teknelerinin bakımını yapıp, ağlarını onararak yeni sezon öncesi hazırlıklarını son aşamaya getirdi.