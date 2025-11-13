Sakaryalı Şehit Akın Karakuş’un Cenaze Programı Açıklandı

Sakaryalı şehidin cenaze programı belli oldu

Gürcistan’da askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş için Sakarya’da düzenlenecek törenin programı açıklandı.

Olay ve şehidin durumu

11 Kasım Salı günü meydana gelen ve ülkeyi yasa boğan olayda, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C130 kargo uçağı, Gürcistan’da düştü. Merzifon’da görev yapan Sakaryalı Akın Karakuş (39) bu kazada şehit oldu.

18 yıllık asker olan ve 7 ile 11 yaşlarında iki çocuk babası Karakuş’un ailesinin bir süredir Gümüşhane’de olduğu ve şehadet haberini orada aldıkları bildirildi. Şehidin baba ocağı Sakarya’nın Serdivan ilçesi Vatan Mahallesi Aslan Sokak ve çevresi Türk bayraklarıyla donatıldı.

Cenaze programı

Şehit Akın Karakuş, yarın Serdivan Yazlık Akşemseddin Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından düzenlenecek törenin ardından Serdivan Şehitliğine defnedilecek.

Programla ilgili yetkililer ve aile tarafından yapılan hazırlıkların sürdüğü, cami ve çevresinin tören için hazırlandığı belirtildi.

