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Saklıkent Kanyonu, 590 Bin Ziyaretçi Ağırladı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, çoban tarafından keşfedilen Saklıkent Kanyonu, 2022'de 590 bin ziyaretçi ağırladı.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 11:14
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 11:23
Saklıkent Kanyonu, 590 Bin Ziyaretçi Ağırladı

Saklıkent Kanyonu, Doğa Tutkunlarının Favorisi

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yaz aylarında bile suyunun sıcaklığı yaklaşık 5 derece olan Saklıkent Kanyonu, doğa ve macera tutkunları için vazgeçilmez bir adres haline geliyor. 2022 yılında bir çobanın kaçan keçilerini ararken keşfettiği 18 kilometre uzunluğundaki kanyon, toplamda 590 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Doğal Güzellik ve Macera Bir Arada

Kayadibi Mahallesi'nde bulunan bu doğal güzellik, akıntılarla şekillenmiş kayalarıyla dikkat çekiyor. Farklı sportif etkinliklere olanak tanıyan kanyon, yaz aylarında serinlemek isteyen misafirlere de kapılarını açıyor. Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, kanyonun ilçenin en önemli turistik noktalarından biri olduğunu belirtti.

Yerel Lezzetler ve Güvenlik Önlemleri

Akdenizli, tatil için gelen herkesi Saklıkent Kanyonu’nu ziyaret etmeye davet ederken, bölgede sunulan organik nar ve portakal suyunun da dikkat çektiğini ifade etti. Ziyaretçiler için güvenlik önlemlerinin artırıldığını vurgulayan Akdenizli, 'Baret takılmasını ve kanyon içinde yürüyenlerin plastik ayakkabı giymesini öneriyoruz.' dedi.

Ziyaretçilerden Etkileyici Yorumlar

Ankara'dan gelen Celal Yılmaz, kanyonun doğasının olağanüstü olduğunu aktarırken, suyun dağların altından buz gibi aktığını dile getirdi. Ziyaretçi Ahmet Üveyik ise, kanyonun muhteşem doğasını es geçmeyerek, su sesinin insanı tedavi ettiğini belirtti.

Saklıkent Kanyonu'nun Doğası

Saklıkent Kanyonu, Seydikemer’in Antalya sınırında yer alıyor ve binlerce yıl önce jeolojik çatlamalarla meydana geldiği tahmin ediliyor. Kanyonun bazı noktalarında kaya aralıkları 2 metreye kadar daraldığı için gökyüzünü görmek zorlaşıyor. Ziyaretçileri ilk olarak şırıl şırıl akan Eşen Çayı karşılıyor.

Ziyaretçiler demir iskele üzerinde yürüyerek kayaların altından fışkıran kaynağa ulaşıyor ve burada, muhteşem doğanın tadını çıkarıyor. İsteğe bağlı olarak kanyonda rafting yapma imkanı da bulunuyor.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir çobanın kaçan keçilerini ararken keşfettiği 18 kilometrelik...

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir çobanın kaçan keçilerini ararken keşfettiği 18 kilometrelik Saklıkent Kanyonu'nu geçen yıl 590 bin kişi ziyaret etti. Kayadibi Mahallesi'nde bulunan ve belediye tarafından işletilen kanyon, doğal yapısı, akıntılarla şekillenmiş kayalarıyla dikkati çekiyor.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir çobanın kaçan keçilerini ararken keşfettiği 18 kilometrelik...

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir çobanın kaçan keçilerini ararken keşfettiği 18 kilometrelik Saklıkent Kanyonu'nu geçen yıl 590 bin kişi ziyaret etti. Kayadibi Mahallesi'nde bulunan ve belediye tarafından işletilen kanyon, doğal yapısı, akıntılarla şekillenmiş kayalarıyla dikkati çekiyor.

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