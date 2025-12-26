DOLAR
42,92 -0,18%
EURO
50,61 0,58%
ALTIN
6.228,04 -0,94%
BITCOIN
3.805.857,06 -0,91%

Saklıkent’te Teleferik Kurtarma Tatbikatı: JAK ve AFAD Görevde

Antalya Saklıkent Kayak Merkezi'nde JAK, AFAD ve STK'ların katılımıyla 2 bin 200 rakımda düzenlenen Teleferik Kurtarma Tatbikatı başarıyla tamamlandı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 14:33
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 14:56
Saklıkent’te Teleferik Kurtarma Tatbikatı: JAK ve AFAD Görevde

Saklıkent’te Teleferik Kurtarma Tatbikatı

Antalya’nın 2 bin 200 metre rakımlı Saklıkent Kayak Merkezinde, muhtemel bir afet scenaryosunda mahsur kalan vatandaşların kurtarılmasına yönelik Teleferik Kurtarma Tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikata Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin yanı sıra AFAD, Milli Eğitim İl Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve çeşitli STKlara ait arama ve kurtarma ekipleri katıldı.

Tatbikat, İl Jandarma Komutan vekili Jandarma Albay Tuncay Caferoğlu, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Ali Uslu, AFAD İl Müdürü Necmi Erçin ve ilgili kamu kurumlarının yöneticilerinin iştirakiyle izlendi.

Senaryo gerçeği aratmadı

Tatbikatta, senaryo gereği teleferik hattında meydana gelen arıza sonucu mahsur kalan 14 vatandaş olduğu ihbarı alındı. Olay yerine intikal eden ekipler ilk olarak oluşturulan komuta merkezinde bilgilendirme ve görev dağılımı yaptı. Toplam 67 personelin katıldığı çalışmada, kurtarma ekipleri mahsur kalanlara ulaşmak için hızlı ve koordineli bir şekilde harekete geçti.

Mahsur kalan ve bazılarının yaralı olduğu kazazedelere ekipler, direklere tırmanarak ve kurtarma ekipmanları kullanarak erişti. Ardından kazazedeler, ip yardımıyla güvenli şekilde aşağıya indirilip sağlık ve diğer kurtarma ekiplerinin bulunduğu noktaya taşındı ve ambulanslara sevk edildi.

"Afetlere hazırlıklı olmalıyız"

Tatbikatın ardından konuşan İl Jandarma Komutan vekili Jandarma Albay Tuncay Caferoğlu, afetlerle mücadelede sürekli hazır bulunmanın önemine vurgu yaptı: "Afetlerle sürekli yüz yüze olduğumuz ülkemizde bunlarla mücadele etmenin de en güzel, en kolay yolu sürekli hazır bulunmaktır. Bu yaptığımız tatbikatlarla her türlü afete hazırlık çalışmalarımızı yapıyoruz. Tüm kurumlarımızla vatandaşlarımızın karşılaşabileceği her türlü tehdit ve tehlikelere karşı gerekli çalışmaları yapıyoruz. Umuyoruz ki doğal afetlerle veya bu tür kazalarla karşılaşmayalım. Ama karşılaştığımız zaman da biz gerek kolluk kuvvetleri olarak gerek kurtarma ekipleri olarak gerek gönüllü kurtarma ekipleri olarak her zaman bu tip faaliyetlere hazırız".

ANTALYA’DA SAKLIKENT KAYAK MERKEZİ’NDE JANDARMA ARAMA KURTARMA (JAK) VE STK’LARA AİT KURTARMA...

ANTALYA’DA SAKLIKENT KAYAK MERKEZİ’NDE JANDARMA ARAMA KURTARMA (JAK) VE STK’LARA AİT KURTARMA BİRİMLERİNİN KATILIMI İLE OLASI BİR AFET DURUMUNDA MAHSUR KALAN VATANDAŞLARIN KURTARILMASI SENARYOSUNA DAYALI OLARAK ‘TELEFERİK KURTARMA TATBİKATI’ YAPILDI.

ANTALYA’DA SAKLIKENT KAYAK MERKEZİ’NDE JANDARMA ARAMA KURTARMA (JAK) VE STK’LARA AİT KURTARMA...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Büyükkılıç: Akif’i Anlamak Milli Mücadelenin Ruhunu Kavramaktır
2
Zencirci: Germencik’te Kimse Yalnız Hissetmeyecek — GESA Sosyal Destek
3
Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?
4
Diyanet'ten Cuma Hutbesi: Yeni Yıl Gecelerinde Kimlik ve Ahlak Uyarısı
5
Erdoğan: Sağlıkta Artık 'Farklı Bir Ligin Oyuncusuyuz' — Medistate Açılışı
6
Beyoğlu'nda 6. Daire'de Deprem Tatbikatı Başarıyla Gerçekleşti
7
Sivas'ta Yılbaşı Öncesi Gıda Denetimleri Artırıldı

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı