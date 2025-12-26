Saklıkent’te Teleferik Kurtarma Tatbikatı: JAK ve AFAD Görevde

Saklıkent’te Teleferik Kurtarma Tatbikatı

Antalya’nın 2 bin 200 metre rakımlı Saklıkent Kayak Merkezinde, muhtemel bir afet scenaryosunda mahsur kalan vatandaşların kurtarılmasına yönelik Teleferik Kurtarma Tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikata Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin yanı sıra AFAD, Milli Eğitim İl Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve çeşitli STKlara ait arama ve kurtarma ekipleri katıldı.

Tatbikat, İl Jandarma Komutan vekili Jandarma Albay Tuncay Caferoğlu, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Ali Uslu, AFAD İl Müdürü Necmi Erçin ve ilgili kamu kurumlarının yöneticilerinin iştirakiyle izlendi.

Senaryo gerçeği aratmadı

Tatbikatta, senaryo gereği teleferik hattında meydana gelen arıza sonucu mahsur kalan 14 vatandaş olduğu ihbarı alındı. Olay yerine intikal eden ekipler ilk olarak oluşturulan komuta merkezinde bilgilendirme ve görev dağılımı yaptı. Toplam 67 personelin katıldığı çalışmada, kurtarma ekipleri mahsur kalanlara ulaşmak için hızlı ve koordineli bir şekilde harekete geçti.

Mahsur kalan ve bazılarının yaralı olduğu kazazedelere ekipler, direklere tırmanarak ve kurtarma ekipmanları kullanarak erişti. Ardından kazazedeler, ip yardımıyla güvenli şekilde aşağıya indirilip sağlık ve diğer kurtarma ekiplerinin bulunduğu noktaya taşındı ve ambulanslara sevk edildi.

"Afetlere hazırlıklı olmalıyız"

Tatbikatın ardından konuşan İl Jandarma Komutan vekili Jandarma Albay Tuncay Caferoğlu, afetlerle mücadelede sürekli hazır bulunmanın önemine vurgu yaptı: "Afetlerle sürekli yüz yüze olduğumuz ülkemizde bunlarla mücadele etmenin de en güzel, en kolay yolu sürekli hazır bulunmaktır. Bu yaptığımız tatbikatlarla her türlü afete hazırlık çalışmalarımızı yapıyoruz. Tüm kurumlarımızla vatandaşlarımızın karşılaşabileceği her türlü tehdit ve tehlikelere karşı gerekli çalışmaları yapıyoruz. Umuyoruz ki doğal afetlerle veya bu tür kazalarla karşılaşmayalım. Ama karşılaştığımız zaman da biz gerek kolluk kuvvetleri olarak gerek kurtarma ekipleri olarak gerek gönüllü kurtarma ekipleri olarak her zaman bu tip faaliyetlere hazırız".

