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Salda Gölü'nde Boğulma Tehlikesi: 17 Yaşındaki Kız Hastaneye Kaldırıldı

Salda Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren 17 yaşındaki kız, AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 27.06.2025 21:59
Güncelleme Tarihi: 27.06.2025 21:59
Salda Gölü'nde Boğulma Tehlikesi: 17 Yaşındaki Kız Hastaneye Kaldırıldı

Salda Gölü'nde Boğulma Tehlikesi

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde bugün yaşanan üzücü bir olayda, boğulma tehlikesi geçiren 17 yaşındaki Sultan K., AFAD ekipleri tarafından gölden çıkarıldı.

Olayın Gelişimi

Afyonkarahisar'dan arkadaşlarıyla birlikte Salda Gölü Halk Plajı'na giden Sultan K., göle girmesinin ardından bir süreliğine kayboldu. Arkadaşlarının durumu fark etmesi üzerine, 112 Acil Sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekipleri hemen bölgeye sevk edildi.

AFAD dalgıç ekipleri tarafından suya dalınarak kurtarılan Sultan K., ilk müdahalenin ardından ambulansla Yeşilova Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Hayati Tehlike

Buradaki müdahalelerin ardından, sağlık durumu ciddiyetini koruyan Sultan K., Burdur Devlet Hastanesi'ne ve sonrasında Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Genç kızın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Bölgede yaşanan bu olay, gölde güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren kız, AFAD ekipleri...

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren kız, AFAD ekipleri tarafından gölden çıkarılarak tedavi altına alındı.

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren kız, AFAD ekipleri...

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren kız, AFAD ekipleri tarafından gölden çıkarılarak tedavi altına alındı.

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