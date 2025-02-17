Salih Selimoğlu'ndan 'Derin Uyku': Filistin'e Duyulan Empatiyi Sanatla Anlatıyor

Salih Selimoğlu, Filistinli sivillerin yaşadığı dramı yansıtan 'Derin Uyku' enstalasyonunu sergileyecek.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 15:26
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 15:26
Salih Selimoğlu'ndan 'Derin Uyku': Filistin'e Duyulan Empatiyi Sanatla Anlatıyor

Salih Selimoğlu'ndan Anlam Dolu Bir Enstalasyon

Sanatçı Salih Selimoğlu, Filistin'e yönelik saldırılardan etkilenerek yeni bir enstalasyon hazırladı. "Derin Uyku" adlı eseri, Yapı Kredi bomontiada'da sanatseverlerle buluşacak.

Sergi Bilgileri

Bu anlamlı enstalasyon, 24 Şubat - 2 Mart tarihleri arasında Yapı Kredi bomontiada Akademi Binası'nda ziyaretçilerini ağırlayacak.

Enstalasyonun Teması

Selimoğlu, savaşın, kaybın ve hafızanın yıkıcı sonuçlarını ele aldığı eserinde, görseller ve semboller kullanarak izleyicileri düşünmeye ve empati duymaya davet ediyor. "Derin Uyku" eseri, bireylerin trajik haberlere karşı hissettiği duygusal hissizliği ve korunma mekanizması olarak içine çekildiği "uyku" halini simgelerken, aynı zamanda savaş ortamında yaşamları kaybolan çocukların trajik kaderine de vurgu yapıyor.

Bir Sanat Dalı Olarak Empati

Selimoğlu'nun bu eseri, sanatın gücünü kullanarak önemli sosyal meseleleri dile getirdiklerinin bir örneği olarak öne çıkıyor. "Derin Uyku", ziyaretçilerini hem düşünmeye hem de hiss etmeye davet eden bir sanat çalışması olarak dikkat çekiyor.

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