Salihli'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede İş Birliği Güçlendi

Salihli ilçe Kaymakamı Ali Güldoğan başkanlığında, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Çocuk Koruma İlçe Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı Detayları

Sosyal Hizmet Merkezi Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadelede kamuoyu farkındalığının artırılması, toplumsal bilincin güçlendirilmesi ve kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesi konuları öncelikli gündem maddeleri olarak ele alındı.

Toplantıda ayrıca ilçe genelinde kadına yönelik şiddet ve çocuk koruma alanında yürütülen mevcut çalışmalar değerlendirildi. Kurumların daha etkin ve koordineli hareket etmesini sağlayacak yeni adımlar ve uygulama önerileri görüşüldü.

Kapanış

Görüş ve önerilerin paylaşılmasıyla toplantı sona erdi; katılımcılar sürecin takip edileceğini ve iş birliğinin güçlendirilmesine devam edileceğini vurguladı.

