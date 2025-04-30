Şam'da Dürzi Grupların Çatışmaları ve İsrail Saldırıları Sürüyor

Şam'da Dürzi Gruplardan Güvenlik Güçlerine Saldırı

Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki Ceramane Mahallesi'nde, silahlı Dürzi grupların Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerini pusuya düşürmesi sonucu başlayan çatışmalar devam ediyor. Dürzi grupların yaptığı saldırıya, Sahnaya semtindeki diğer Dürzi grupların da müdahil olmasıyla çatışmalar geniş bir alana yayılmış durumda.

Çatışmaların Seyri ve Kaybı

Şam merkeze yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta bulunan Sahnaya'da, Dürzi gruplar ağır silahlarla güvenlik güçlerine ateş açtı. Çatışmalarda en az 13 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Olayların ardından Suriye güvenlik güçleri kontrolü sağlamak amacıyla bölgeye çok sayıda asker, ağır silah ve tank gönderdi.

İsrail'in Müdahalesi

Öte yandan, Suriye'nin güneyinde harekete geçen bazı Dürzi grupların çatışma bölgesine takviye silahlı unsurlar gönderdiği bildiriliyor. İsrail hükümeti, Dürzi gruplara destek için müdahalede bulunma tehditlerini yineledi ve sabah saatlerinde bazı Dürzi grupların Suriye topraklarına geçişlerini sağladı. İsrail'in SİHA saldırıları, güvenlik güçlerini hedef almaya devam ediyor.

Provokatif Ses Kaydı Tepkisi

Olayların fitilini ateşleyen bir provokasyon ise sosyal medya üzerinden yayılan ve Hz. Muhammed'e hakaret içeren bir ses kaydı oldu. Bu durum, Suriye'de büyük tepkilere yol açtı ve birçok ilde gösteriler düzenlendi. Ceramane Mahallesi'ndeki gerginlik, silahlı Dürzi grupların güvenlik güçlerini pusuya düşürmesiyle bir çatışmaya dönüştü.

Şeyh Usame El-Rifai'den Barış Çağrısı

Suriye Cumhuriyet Baş Müftüsü Şeyh Usame El-Rifai, yaptığı açıklamada tüm Suriyelilere hitaben, "Tüm Suriyelilerin kanı kutsaldır! Suriyeliler, herkesi hedef alan fitneden kaçınmalıdır. İntikam ve misilleme çağrılarına kulak asılmamalıdır. Fitneyi söndürmek tüm Suriyelilerin kanını bağışlayacaktır. Suriyeliler intikam ve misilleme hakkında düşünmekten kaçınmalı ve adaletin yerini bulmasına izin vermelidir." ifadelerini kullandı.

Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyinde yer alan Ceramane Mahallesi'ndeki silahlı Dürzi grupların, Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerini dün pusuya düşürmesinin ardından başlayan çatışmalar devam ediyor. Suriye güvenlik güçleri kontrolü sağlamak üzere bölgeye çok sayıda asker, ağır silah ve tank sevk etti.

Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyinde yer alan Ceramane Mahallesi'ndeki silahlı Dürzi grupların, Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerini dün pusuya düşürmesinin ardından başlayan çatışmalar devam ediyor. Suriye güvenlik güçleri kontrolü sağlamak üzere bölgeye çok sayıda asker, ağır silah ve tank sevk etti.