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Şam'da Kilisede Meydana Gelen Patlamada Çok Sayıda Kayıp Verildi

Şam'daki Mar İlyas Kilisesi'nde meydana gelen patlamada birçok kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 22.06.2025 20:54
Güncelleme Tarihi: 22.06.2025 20:54
Şam'da Kilisede Meydana Gelen Patlamada Çok Sayıda Kayıp Verildi

Şam'daki Kilise Patlaması: Çok Sayıda Hayat Kayıp

Suriye’nin başkenti Şam’da bulunan Mar İlyas Kilisesi'nde, belirsiz bir nedenle meydana gelen patlama, büyük bir trajediye yol açtı. Patlama, Şam'ın doğusundaki Duveyla bölgesi'nde gerçekleşti ve çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine neden oldu.

Olay sonrasında, kilisede ciddi maddi hasar meydana gelirken, güvenlik güçleri hemen geniş çaplı önlemler alarak olay yerine intikal etti. Patlamanın sebeplerini araştırmak için gerekli soruşturmalar başlatıldı.

Patlama ile ilgili açıklama yapan yetkililer, olayın kapsamını öğrenmek için çalışmalara devam ettiklerini belirttiler.

Suriye’nin başkenti Şam’daki bir kilisede patlama meydana geldi. Şam’ın doğusundaki Duveyla...

Suriye’nin başkenti Şam’daki bir kilisede patlama meydana geldi. Şam’ın doğusundaki Duveyla bölgesinde bulunan Mar İlyas Kilisesi’nde, henüz nedeni belirlenemeyen bir patlama meydana geldi.

Suriye’nin başkenti Şam’daki bir kilisede patlama meydana geldi. Şam’ın doğusundaki Duveyla...

Suriye’nin başkenti Şam’daki bir kilisede patlama meydana geldi. Şam’ın doğusundaki Duveyla bölgesinde bulunan Mar İlyas Kilisesi’nde, henüz nedeni belirlenemeyen bir patlama meydana geldi.

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