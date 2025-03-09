Şam'da 'Sessiz Eylem' ile Çatışmalarda Kaybedilenler Anıldı

Şam'da düzenlenen 'sessiz eylem' ile çatışmalarda hayatını kaybeden siviller ve güvenlik güçleri anıldı.

Yayın Tarihi: 09.03.2025 20:47
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 20:47
Şam'da 'Sessiz Eylem' ile Çatışmalarda Kaybedilenler Anıldı

Şam'da 'Sessiz Eylem' ile Çatışmalarda Kaybedilenler Anıldı

Suriye'nin başkenti Şam'da, sivil toplum kuruluşları (STK) ve aktivistler, çatışmalarda hayatını kaybedenler için "sessiz eylem" gerçekleştirdi. Etkinlik, şehrin Merce Meydanı'nda yapıldı ve yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Yüzlerce STK temsilcisi ve aktivist, savaşın etkilediği sahil bölgelerinde yaşamını yitiren siviller ve güvenlik güçleri için yas tutmak amacıyla bir araya geldi. Katılımcılar, "Geçici adalet olmadan kalıcı barış olmaz", "Yurt dışından müdahaleye, bölücülüğe ve mezhepsel intikama hayır", "Devrik Baas rejiminin katliamlarını kınıyoruz. Suriye’nin barış içinde yaşamasını istemiyorlar", ve "Birleşik Suriye için tek çözüm ulusal birlik" yazılı dövizler taşıdı.

Ayrıca, çatışmalarda hayatını kaybeden güvenlik güçlerinin fotoğraflarının yer aldığı pankartlar da açıldı. Eyleme katılan Muhammed Takiyyuddin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerine 6-7 Mart'ta saldırı düzenleyen silahlı grupların Suriye halkını kaosa sürüklemeye çalıştığını vurguladı ve "Ordusu halktan oluşan bir devlete savaş açılamaz." dedi.

Protestoya katılan Cihadeddin Nemsuti, "Ulusal birliği ve toplumsal barışı savunuyoruz. Halkın bir araya gelerek oluşturacağı ortak toplumsal sözleşme talep ediyoruz. Masum sivilleri öldüren herkes hesap vermelidir. Dün yaşananları asla kabul etmiyoruz ve şiddetle kınıyoruz." şeklinde konuştu.

Göstericilerden Sara Nofel, kan dökülmesine karşı çıktıklarını belirterek, "Suriye halkının birbirine ne kadar bağlı olduğunu göstermek için buradayım." ifadesini kullandı. Dayanışma amacıyla eyleme katıldığını ifade eden Nadiye Melful, "Mezhepçiliğe ve kan dökmeye hayır diyoruz." diye sözlerine ekledi.

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