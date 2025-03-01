Şam'da Yıkık Şehirde Toplu İftar: İHH'dan Umut Dolu Bir Etkinlik

İHH, Cobar Mahallesi'nde toplu iftar düzenledi. Yıkım sonrası bir araya gelen 500 kişi, umut dolu anlar yaşadı.

Yayın Tarihi: 01.03.2025 20:26
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 21:42
Şam'da Yıkık Şehirde Toplu İftar: İHH'dan Umut Dolu Bir Etkinlik

İHH, Cobar'da Umutlu Bir İftar Programı Düzenledi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin başkenti Şam'daki Cobar Mahallesi'nde, devrik Baas rejimi ve destekçilerinin saldırılarında enkaza dönen evlerin arasında bir toplu iftar programı düzenledi.

Yıkılan Cobar Mahallesi'nde yaklaşık 500 kişi, İHH'nın organize ettiği bu anlamlı etkinlikte bir araya geldi. Katılımcılardan Ebu Kemal Gannum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllar sonra ilk kez Cobar'a geldiğini ifade etti.

Gannum, 2018 yılında Esed rejiminin yoğun saldırıları nedeniyle zorla göç ettirildiğini ve iftarın yapıldığı alanın daha önce çarşı olduğunu belirtti. “7 yıl sonra Cobar'a gelebileceğimi hayal bile edemezdim. Çok şükür büyük bir sevinç yaşıyoruz. Esed rejimi buraya girmemizi yasaklamıştı. Ülkemiz özgürleştikten sonra burada ilk iftarı yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” şeklinde duygularını dile getirdi.

Şam'dan zorla göç ettirildikten sonra Afrin'de bir saldırı sonucu bir bacağını kaybeden Gannum, Cobar halkıyla birlikte olmanın kendileri için tarifsiz bir mutluluk olduğunu ve mahallelerinin yeniden imar edilmesini ümit ettiğini ifade etti.

İHH görevlisi Ömer Kaya da, “Buradaki insanlar 2018'de büyük bir yıkıma maruz kaldı ve sürgüne tabi oldular. Biz de bu insanların tekrar buraya gelmeleri ve eski günlerini yad etmeleri için burada iftar programı düzenledik.” dedi.

Kaya, İHH'nın Ramazan ayında Suriye'nin farklı bölgelerinde toplu iftar programlarına devam edeceğini de belirtti.

Cobar'daki Yıkımın Boyutu

2011 yılından itibaren devrik Baas rejimi güçleri ve destekçilerinin yoğun saldırılarına maruz kalan Cobar Mahallesi, 2018 yılında rejim güçlerinin kontrolüne geçmişti. Bu durum, bölgedeki sakinlerin bir kısmının ülkenin kuzeyine göç etmek zorunda kalmasına sebep oldu.

AA, hayalet kenti andıran Cobar'daki yıkımın boyutunu havadan görüntüleyerek paylaşırken, mahalledeki binaların neredeyse tümünün kullanılamaz durumda olduğu gözler önüne serildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin başkenti Şam'daki Cobar...

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin başkenti Şam'daki Cobar Mahallesi'nde, devrik Baas rejimi ve destekçilerinin saldırılarında enkaz haline gelen evlerin arasında toplu iftar programı düzenledi. Devrik Baas rejimi tarafından yerle bir edilen Cobar Mahallesi'nde yaklaşık 500 kişi, İHH'nin toplu iftar etkinliğinde bir araya geldi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin başkenti Şam'daki Cobar...

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin başkenti Şam'daki Cobar Mahallesi'nde, devrik Baas rejimi ve destekçilerinin saldırılarında enkaz haline gelen evlerin arasında toplu iftar programı düzenledi. Devrik Baas rejimi tarafından yerle bir edilen Cobar Mahallesi'nde yaklaşık 500 kişi, İHH'nin toplu iftar etkinliğinde bir araya geldi.

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