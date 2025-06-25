Şam’daki Beyruni Kanser Hastanesi Yeniden Hizmete Açıldı

Umut Derneği, Beyruni Kanser Hastanesi’nin Tadilatını Tamamladı

Umut Kanserle Mücadele Derneği, Suriye Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle başkent Şam’daki Beyruni Kanser Hastanesi’nin tadilatını başarıyla tamamlayarak yeniden hizmete açtı. Açılış törenine dernek yöneticileri, Suriye Yükseköğretim Bakanı Mervan Halebi ve Sağlık Bakanı Musab Ali katıldı. Törende kurdele kesiminin ardından hastaneyi gezerek kanser tedavisi gören hastaları ziyaret ettiler.

Tadilat Çalışmaları Detayları

Yapılan tadilat çalışmaları kapsamında hastanenin altyapısı, tıbbi cihazları ve destek donanımları yenilendi, ayrıca kapasitesi artırıldı. Dernek sorumlusunun belirttiğine göre, Doktor Abdurrahman Zeyno, Beyruni Kanser Hastanesi'nin merkezi konumunu göz önünde bulundurarak, hastaneyi yenileyip yeniden hizmete açtıklarını ifade etti.

Hastane Kapasitesi ve Hizmet Kalitesi

Zeyno, “Bugün itibarıyla hastanemiz günlük 150 ila 300 arası hastaya hizmet verebilecek duruma geldi. 75 yatak kapasiteli konaklama bölümü, refakatçilerle birlikte 125 kişiye kadar hizmet sunabiliyor.” dedi. Tadilat çalışmalarına katkı sunan tüm gönüllülere ve hastane yöneticilerine özel teşekkürlerini iletti.

Hastaların Görüşleri

Hastaneyi ziyaret eden Ziyad Antuz, sağlık hizmetlerinin son dönemde önemli ölçüde iyileştiğini belirtti. Antuz, “Eskiden hizmetler ortalama seviyedeydi ama şimdi gerçekten çok iyi. Bu hastane birinci sınıf hizmet sunuyor.” diye konuştu.

Başka bir hasta olan Abdulkadir Abdülhey, Şam’daki sağlık hizmetlerinin yüksek kalitesinden memnun kaldığını ancak tedavi sürecinde ciddi maliyetlerle karşılaştığını dile getirdi. Abdülhey, “Her kemoterapi dozu yaklaşık 50 dolara mal oluyor.” diyerek maddi zorlukları paylaştı.

Hastanın durumu, sağlık hizmetlerinin sadece başkentle sınırlı kalmaması gerektiğine dair önemli bir çağrıda bulunurken, diğer illerde de benzer hizmetlerin sunulması gerektiğini vurguladı.

Umut Kanserle Mücadele Derneği, Suriye Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle başkent Şam’daki Beyruni Kanser Hastanesi’nin tadilatını tamamlayarak yeniden hizmete açtı. Açılış törenine dernek yöneticilerinin yanı sıra Suriye Yükseköğretim Bakanı Mervan Halebi ile Sağlık Bakanı Musab Ali katıldı. Katılımcılar kurdele kesiminin ardından hastaneyi gezerek kanser tedavisi gören hastaları ziyaret etti.

Umut Kanserle Mücadele Derneği, Suriye Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle başkent Şam’daki Beyruni Kanser Hastanesi’nin tadilatını tamamlayarak yeniden hizmete açtı. Açılış törenine dernek yöneticilerinin yanı sıra Suriye Yükseköğretim Bakanı Mervan Halebi ile Sağlık Bakanı Musab Ali katıldı. Katılımcılar kurdele kesiminin ardından hastaneyi gezerek kanser tedavisi gören hastaları ziyaret etti.