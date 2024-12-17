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Şam'daki Toplu Mezarda Sivil Savunma Ekiplerinden Kritik Çalışma

Sivil Savunma ekipleri, Şam'da devrik rejim tarafından öldürülen sivillere ait toplu mezarda incelemelere başladı.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 12:45
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 14:11
Şam'daki Toplu Mezarda Sivil Savunma Ekiplerinden Kritik Çalışma

Şam'daki Toplu Mezarda İnceleme

Sivil Savunma ekipleri (Beyaz Baretliler), Suriye'nin başkenti Şam'da önemli bir çalışmaya imza attı. Bağdat Köprüsü bölgesinde bulunan ve devrik Beşşar Esed rejiminin öldürdüğü sivillere ait olduğu düşünülen ceset kalıntılarına rastlanan toplu mezarlıkta kapsamlı incelemelerde bulundu.

Anadolu Ajansı tarafından görüntülenen bu toplu mezarda yapılan çalışmalar, savaşın insanlık üzerindeki bıraktığı derin yaraları bir kez daha gözler önüne seriyor. Sivil Savunma ekipleri, kayıpların akıbetini araştırmak ve ailelerine bilgi ulaştırmak amacıyla bölgedeki kazı çalışmalarına hız verdi.

Bu gelişmeler, Suriye içerisindeki iç savaşın yarattığı acı sonuçları ve sivil kayıpları yeniden gündeme getirerek uluslararası dikkat çekiyor.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri, Suriye'nin başkenti Şam'daki Bağdat Köprüsü bölgesinde...

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri, Suriye'nin başkenti Şam'daki Bağdat Köprüsü bölgesinde bulunan ve devrik Beşşar Esed rejiminin öldürdüğü sivillere ait olduğu düşünülen ceset kalıntılarına rastlanan toplu mezarlıkta incelemelerde bulundu. Sivil Savunma ekipleri, Anadolu Ajansının (AA) dünkü yayınlarının ardından Bağdat Köprüsü bölgesinde toplu mezarlıkta çalışma başlattı.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri, Suriye'nin başkenti Şam'daki Bağdat Köprüsü bölgesinde...

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri, Suriye'nin başkenti Şam'daki Bağdat Köprüsü bölgesinde bulunan ve devrik Beşşar Esed rejiminin öldürdüğü sivillere ait olduğu düşünülen ceset kalıntılarına rastlanan toplu mezarlıkta incelemelerde bulundu. Sivil Savunma ekipleri, Anadolu Ajansının (AA) dünkü yayınlarının ardından Bağdat Köprüsü bölgesinde toplu mezarlıkta çalışma başlattı.

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