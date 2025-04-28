Samandağ Belediye Başkanı Karaçay, Bakan Kurum'a Teşekkür Ziyareti Gerçekleştirdi

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a teşekkür ziyaretinde bulundu. Ziyaret, Bakanlıkta gerçekleştirilirken, Karaçay, Samandağ'daki depremzedeler için yürütülen çalışmalardan bahsetti.

Karaçay, açıklamalarında, merkezi yönetimle olan iş birliğinin önemine vurgu yaparak, depremzedelerin konut ihtiyacının karşılanması yönündeki inşa çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Samandağ'da Konut Projeleri

Edinilen bilgilere göre, Samandağ'da şu ana kadar 710'u köy evi olmak üzere toplam 872 konut tamamlandı. Yıl sonuna kadar, bu sayının 1271'i köy evi, toplamda 2 bin 283 konut olarak yükseltilmesi hedefleniyor.

Hatay'daki Genel Durum

Hatay genelinde ise şu ana kadar 40 bin 586 konut, 27 iş yeri ve 5 bin 554 köy evi olmak üzere toplamda 46 bin 167 bağımsız bölüm teslim edildi. Bakanlık, yıl sonuna kadar 133 bin 382 konut, 9 bin 103 iş yeri ve 10 bin 763 köy evi olmak üzere toplam 153 bin 248 konut ve iş yeri teslim etmeyi planlıyor.

Türkiye İşçi Partili (TİP) Hatay Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay (solda), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a (sağda) depremzede vatandaşlar için yapılan çalışmalarla ilgili teşekkür ziyaretinde bulundu.

Türkiye İşçi Partili (TİP) Hatay Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay (solda), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a (sağda) depremzede vatandaşlar için yapılan çalışmalarla ilgili teşekkür ziyaretinde bulundu.