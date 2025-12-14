Samandağ'da takla atan otomobilde sürücü yaralandı

Samandağ'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Kaza Kuşalanı Mahallesi'nde gerçekleşti
Kaza; Hatay'ın Samandağ ilçesi Kuşalanı Mahallesi'nde yaşandı.
Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak takla atıp ters döndü. Olay sonucunda araç içinde sıkışan sürücü, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
