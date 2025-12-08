Samandağ'da Uyuşturucu Satıcısı 16 Yıl 20 Gün Hapisle Tutuklandı
Hatay Emniyeti operasyonuyla yakalanan hükümlü cezaevine gönderildi
Hatay’ın Samandağ ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde yürüttüğü çalışmalarda, uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak suçundan kesinleşmiş 16 yıl 20 gün hapis cezası ve hükümlünün kaçması suçundan hakkında yakalama kararı bulunan C.K. adlı şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanan C.K., mahkeme kararıyla cezaevine teslim edildi.
Emniyet yetkilileri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti.
