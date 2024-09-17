Samanlı Dağları'nda Kızıl Geyik Popülasyonu Artırılıyor

Samanlı Dağları’nda Kızıl Geyik Popülasyonu Artırılacak

Kocaeli bölgesinde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen yeni bir proje ile "Kızıl Geyik Yerleştirme Projesi" başlatıldı.

Proje Hakkında

Bu kapsamda, Ormanya alanında üretilen kızıl geyikler, Samanlı Dağları'nın doğal yaşam alanlarına bırakılacak. Projenin amacı, Samanlı Dağları'ndaki azalmış olan popülasyonu artırmak ve ekosistem dengesini korumaktır.

Üç yıl boyunca sürecek olan bu projede, Ormanya'da son altı yılda üreyen 126 kızıl geyikten ilk etapta 10'unun doğaya bırakılması hedefleniyor.

Takip ve İzleme

Tüm geyiklere çip ve küpe uygulanacak, bazılarına ise GPS takipli tasma takılacak. Bu sayede, geyiklerin hareketleri anlık olarak izlenebilecek. Proje ile elde edilen veriler, onların lokasyonları, beslenme alışkanlıkları ve yaşam alanları hakkında daha derin bilgi sağlayacak.

Ekoturizm Potansiyeli

Proje, bölgedeki ekoturizm potansiyelini de artırma hedefi taşıyor. Geyiklerin doğal ortamdaki hareketleri fotokapanlar ile kayıt altına alınacak. Ayrıca, 560 kilometrelik doğa turizmi parkurlarında foto safari ve yaban hayatı gözlem turları düzenlenecek. Bu durum, doğaseverler için yeni bir turizm çekim noktası oluşturacak.

Kızıl Geyiklerin Ekosistemdeki Önemi

Kızıl geyikler, ekosistem sağlığını korumada kritik bir rol oynamaktadır. Bitki örtüsünü dengede tutma ve ormanların sürdürülebilirliğine katkıda bulunma gibi önemli görevleri vardır. Ayrıca, bu türlerin popülasyonundaki değişiklikler, habitatlarının genel durumu hakkında değerli bilgiler sunabilir.