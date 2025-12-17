DOLAR
SAMEK'te Gençler Tezhiple, Minikler Seramikle Tanıştı

SAMEK atölyelerinde Akyazı'dan 18 lise öğrencisi tezhip öğrenirken, Güneşler Anaokulu'ndaki minikler seramik atölyesinde kaplumbağa ve bardak tasarladı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 16:15
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 16:15
SAMEK'te Gençler Tezhiple, Minikler Seramikle Tanıştı

SAMEK atölyeleri çocuk ve gençlere sanatı yerinde öğretiyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi çatısı altındaki SAMEK merkezleri, yetişkin eğitiminin ötesine geçerek çocuk ve gençlere yönelik atölye etkinlikleriyle sanatın tabana yayılmasını sağlıyor. Akyazı ve Güneşler SAMEK merkezlerinde düzenlenen programlarda öğrenciler, sanatla dolu bir gün geçirdi.

Gençler geleneksel sanatları yakından tanıdı

Akyazı SAMEK merkezini ziyaret eden Akyazı İmam Hatip Lisesi'nden 18 öğrenci, usta öğreticilerden tezhipin inceliklerini dinledi ve uygulama yapma fırsatı buldu. Gençler ayrıca iğne oyası ve çeyiz branşlarını gezerek unutulmaya yüz tutan üretim süreçlerine tanıklık etti.

Minikler kille hayal güçlerini şekillendirdi

Güneşler SAMEK'in konuğu olan Güneşler Anaokulu öğrencileri, seramik atölyesinde el becerilerini geliştirdi. Kil çamuruyla tanışan minikler, hayal güçlerini kullanarak kaplumbağa figürleri ve bardaklar tasarladı.

SAMEK merkezleri, farklı yaş gruplarına yönelik bu tür uygulamalı çalışmalarla geleneksel ve çağdaş sanat dallarını genç nesillerle buluşturmaya devam ediyor.

