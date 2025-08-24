Sami Yusuf İstanbul'da 'Ecstasy: İki Deniz Arasında' Konseriyle Geri Döndü

Konserin Özeti

Dünya müziği geleneğinin önde gelen isimlerinden Sami Yusuf, uzun bir aranın ardından İstanbul'da sahne aldı. Anadolu PSM, SİS Production ve Kalyon Ajans işbirliğiyle Festival Park Yenikapı'da gerçekleştirilen "Ecstasy: İki Deniz Arasında" başlıklı konsere müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Yaklaşık 25 bin kişinin izlediği konserde Yusuf, Türkçe olarak şu sözlerle başladı: "Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah Türkiye'yi ve Türk dünyasını korusun. Allah bütün ümmeti ve insanlığı esirgesin. Allah milleti şerden tamamen esirgesin ve tüm dualarımız Gazze'deki, Filistin'deki kardeşlerimizle olsun. Sizi duyuyoruz yanınızdayız. Türkiye, insanlık daima yanınızda, Allah yar ve yardımcınız olsun."

Sahne, Orkestra ve Repertuvar

Sanatçı, konser boyunca dünyanın farklı köşelerinden gelen müzisyenlerle birlikte sahne almanın onur verici olduğunu vurgulayarak "İstanbul ve bu ülke kalbimin derinlerinde." ifadesini kullandı. Toplam 75 kişilik bir orkestrayla sahne alan Yusuf, yeni albümü "Ecstasy"i ilk kez bu konserde tanıttı.

Konserde yer alan eserler arasında mehter takımının da eşlik ettiği "Between Sea and Sky", Mevlana ve Yunus Emre'nin sözlerinden esinlenen ve katmanlı ritimlerle sunulan "In That Ocean", Sami Yusuf'un ilk kez İspanyolca seslendirdiği ve İspanyol şiirlerinin öne çıktığı "Eterna" ile "Amada" gibi özel düzenlemeler dikkat çekti. Bu iki İspanyolca parçaya flamenko sanatçısı Moro eşlik etti.

Yusuf, 2019'da çıkan ve beğeni toplayan "Nasimi" parçasıyla konserin açılışını yaptı ve aynı parçayla konserde bis gerçekleştirdi. Ayrıca Fuzuli'nin sözlerinden bestelediği "The Meeting (Buluşma)" adlı eseri Gazze'ye ithaf etti.

Katılımcılar ve Amaç

Konseri izlemeye gelenler arasında iş, siyaset, müzik ve kültür sanat dünyasından çok sayıda ünlü isim yer aldı; aralarında Mazhar Alanson ve Orhan Gencebay da bulunuyordu. Konser gelirinin bir kısmı, Filistin'de ve Gazze'de yaşanan insani krize destek amacıyla bağışlanacak.

Festival Park Yenikapı'daki etkinlik, geniş katılımı ve uluslararası müzisyenlerin iş birliğiyle Sami Yusuf'un kariyerinde özel bir konser olarak kayda geçti.

