Sami Yusuf İstanbul Konseri: Ek Kontenjan Açıldı

Sami Yusuf'un Festival Park Yenikapı'daki 'Ecstasy: İki Deniz Arasında' konserine yoğun talep üzerine ek kontenjan açıldı; gelirden bir kısmı Gazze'ye bağışlanacak.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 14:31
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 14:31
Sami Yusuf İstanbul Konseri: Ek Kontenjan Açıldı

Sami Yusuf İstanbul Konseri için Ek Kontenjan Açıldı

Biletler hızla tükenince organizatörler kapasiteyi genişletti

Sami Yusuf, yarın akşam Festival Park Yenikapı'da sahne alarak sevenleriyle buluşacak. Dünya müziği geleneğinin usta isimlerinden biri olarak gösterilen sanatçının İstanbul'daki 'Ecstasy: İki Deniz Arasında' konseri büyük ilgi gördü.

Anadolu PSM, SİS Production ve Kalyon Ajans işbirliğinde düzenlenen etkinliğin biletleri, satışa çıktığı ilk 3 saat içinde 10 bin adetle tükendi.

Kısa sürede toplamda 20 bin biletin satılması üzerine organizatörler yoğun talebe yanıt vererek konser alanının kapasitesini artırdı ve ek kontenjan açtı.

Yıllar sonra İstanbul'da hayranlarıyla yeniden buluşmaya hazırlanan Sami Yusuf, yeni albümü 'Ecstasy'i ilk kez bu konserle dünya sahnesine taşıyacak.

Konserden elde edilecek gelirin bir bölümü Gazze'de yaşanan insani krize destek amacıyla bağışlanacak.

