Şampiyon Şef Şahin Çiftçi'den KÜN'de Uygulamalı Pizza Eğitimi

2016 Almanya Pizza Şampiyonu ve diplomalı eğitmen Şahin Çiftçi, Kapadokya Üniversitesi (KÜN) Uçhisar Sanat Yerleşkesinde, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerine uygulamalı pizza eğitimi verdi.

Atölye: Pizza Workshop

Pizza Workshop, yüksek katılım ve canlı bir atölye atmosferiyle gerçekleşti. Öğrenciler ödüllü bir şefle aynı tezgâhta çalışarak pizza yapım sürecini hamurdan fırına kadar uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı buldu. Çiftçi, mutfakta birebir uygulamalarla tüm aşamaları adım adım gösterdi.

Eğitim kapsamında biga (ön hamur) metodu, direkt hamur metodu ve ekşi mayalı hamur yapımı karşılaştırmalı olarak hazırlandı. Hamurun yoğrulması, mayalanma süreci ve doğru kıvamın yakalanması uygulamalar üzerinden ayrıntılı biçimde anlatıldı.

Pişirme ve Malzeme Teknikleri

Hamur şekillendirme teknikleri ile sos ve peynir kullanımında denge konuları, ortaya çıkan pizzalar üzerinden aktarıldı. Fırın sıcaklığı, fırın türü ve pişirme süresinin pizzanın dokusu ve aroması üzerindeki etkileri, uygulamalı örneklerle değerlendirildi. Atölyedeki tempo ve fırından çıkan pizzalar, etkinliğe dinamik ve iştah açıcı bir hava kattı.

Eğitimin Katkıları

Teorik bilginin uygulamayla buluştuğu workshop, öğrencilerin ustasından doğrudan öğrenmesine olanak sağladı. Farklı hamur tekniklerinin karşılaştırmalı uygulanması, öğrencilerin teknik farkındalıklarını artırdı; atölye, profesyonel mutfak pratiği kazanma ve doğru karar verme becerilerinin gelişmesine önemli katkı sundu.

