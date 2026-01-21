Muş'ta kapanan yolda iş makinesiyle ambulansa taşınan 78 yaşındaki hasta
Karla kaplı köy yolunu aşan ekip çalışmasıyla hasta güvenle hastaneye sevk edildi
Muş’un Korkut ilçesine bağlı Tanköy köyünde rahatsızlanan 78 yaşındaki Fatma Ensarioğlu, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolun açılmasının ardından iş makinesiyle ambulansa taşındı.
Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine sağlık ekipleri bölgeye yönlendirildi. Ancak köy yolunun ulaşımına engel olan kar nedeniyle ekiplerin erişimi güçleşti.
Duruma müdahale eden Muş İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, sağlık ekiplerine öncülük ederek köy yolunu ulaşıma açtı. Yolun açılmasının ardından hasta, iş makinesine bindirilerek ambulansın bulunduğu noktaya ulaştırıldı.
Ambulanstaki ilk müdahalesi yapılan Fatma Ensarioğlu, daha sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kent merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki ilçede, ekiplerin koordineli çalışması sayesinde hastanın güvenli sevki sağlandı.
MUŞ’UN KORKUT İLÇESİNE BAĞLI TANKÖY KÖYÜNDE RAHATSIZLANAN 78 YAŞINDAKİ HASTA, YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE KAPANAN YOLUN AÇILMASININ ARDINDAN İŞ MAKİNESİYLE AMBULANSA TAŞINDI.