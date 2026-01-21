Muş'ta kapanan yolda iş makinesiyle ambulansa taşınan 78 yaşındaki hasta

Muş'un Tanköy köyünde rahatsızlanan 78 yaşındaki kadın, yoğun kar nedeniyle kapanan yol açılınca iş makinesiyle ambulansa taşındı ve hastaneye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 15:13
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 15:13
Muş'ta kapanan yolda iş makinesiyle ambulansa taşınan 78 yaşındaki hasta

Muş'ta kapanan yolda iş makinesiyle ambulansa taşınan 78 yaşındaki hasta

Karla kaplı köy yolunu aşan ekip çalışmasıyla hasta güvenle hastaneye sevk edildi

Muş’un Korkut ilçesine bağlı Tanköy köyünde rahatsızlanan 78 yaşındaki Fatma Ensarioğlu, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolun açılmasının ardından iş makinesiyle ambulansa taşındı.

Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine sağlık ekipleri bölgeye yönlendirildi. Ancak köy yolunun ulaşımına engel olan kar nedeniyle ekiplerin erişimi güçleşti.

Duruma müdahale eden Muş İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, sağlık ekiplerine öncülük ederek köy yolunu ulaşıma açtı. Yolun açılmasının ardından hasta, iş makinesine bindirilerek ambulansın bulunduğu noktaya ulaştırıldı.

Ambulanstaki ilk müdahalesi yapılan Fatma Ensarioğlu, daha sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kent merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki ilçede, ekiplerin koordineli çalışması sayesinde hastanın güvenli sevki sağlandı.

MUŞ’UN KORKUT İLÇESİNE BAĞLI TANKÖY KÖYÜNDE RAHATSIZLANAN 78 YAŞINDAKİ HASTA, YOĞUN KAR YAĞIŞI...

MUŞ’UN KORKUT İLÇESİNE BAĞLI TANKÖY KÖYÜNDE RAHATSIZLANAN 78 YAŞINDAKİ HASTA, YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE KAPANAN YOLUN AÇILMASININ ARDINDAN İŞ MAKİNESİYLE AMBULANSA TAŞINDI.

MUŞ’UN KORKUT İLÇESİNE BAĞLI TANKÖY KÖYÜNDE RAHATSIZLANAN 78 YAŞINDAKİ HASTA, YOĞUN KAR YAĞIŞI...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nemrut Dağı'nda Hasta Kurtarma Operasyonu: 40 Yaşındaki Cihan Kan Hastaneye Kaldırıldı
2
Mahmut Şahin'den 'Tek Ruhsat' Önerisi: Müteahhit Mağduriyetlerine Son
3
Ümraniye'de Yarıyıl Tatili: Spor, Kültür ve Bilim Etkinlikleri
4
Kars'ta Mehmetçik Paletli Kar Aracıyla Mahsur Kalan Yaşlı Hastaya Ulaştı
5
Ali Yerlikaya, Güngören'de Öldürülen Atlas Çağlayan'ın Ailesine Taziye Ziyaretinde
6
İzmir'de Rahim Ağzı Kanseri İçin Pedal Çevrildi
7
Marmaris'te Fırtına Etkisini Sürdürüyor — Meteoroloji Uyardı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları