Kars'ta Mehmetçik paletli kar aracıyla mahsur kalan yaşlı hastaya ulaştı

Yoğun tipi ve aşırı soğukta koordineli operasyonla kurtarma

Kars'ta eksi 30 derece soğukta sınırı bekleyen Mehmetçik, köyde mahsur kalan yaşlı hasta kadının imdadına paletli iş makinesi ile yetişti.

Akyaka ilçesine bağlı İbiş köyünde yaşayan ve kısa süre önce dizinden ameliyat olan Birsen Durak (70), ağrılarının dayanılmaz boyuta ulaşması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Ancak etkili olan şiddetli tipi ve yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kapandı, sevk edilen ambulans köye ulaşamadı.

Durum üzerine 25’inci Hudut Tugayı 3’üncü Hudut Taburu 1’inci Yiğitler Hudut Karakol Komutanlığı ile İl Özel İdaresi ekipleri koordineli çalışma başlattı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri ana hattı açmak için iş makineleriyle müdahale ederken, Yiğitler Hudut Karakol Komutanlığı'na bağlı ekipler birliğe ait 'Pistonbully' tipi paletli kar küreme aracıyla operasyona katıldı.

Köy yolunun iş makineleri ve paletli araçla temizlenmesinin ardından, Mehmetçik tarafından evinden alınan Birsen Durak, güvenli kar yığınlarını aşarak Tilki Tepe mevkiinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.

Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Durak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

