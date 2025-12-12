DOLAR
Samsun Atakum'da otomobilin çarptığı 72 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Samsun Atakum'da H.K.K. yönetimindeki aracın çarptığı 72 yaşındaki Dursun Sayın, OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 16:36
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 16:36
Olayın Detayları

Kaza, Atakum ilçesi Yeni Mahalle Atakent Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okul öncesi öğretmeni H.K.K. (36) idaresindeki 55 AHK 635 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Dursun Sayın (72)'a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Sayın, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen gece hayatını kaybetti.

Soruşturma

Olayla ilgili araç sürücüsü H.K.K. polis tarafından gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemede ifade veren sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

