Samsun Bafra'da KADES Üzerinden Yalan İhbarda Bulunan Kadına Yasal İşlem

Samsun Bafra'da KADES'e Yalan İhbarda Bulunan Kadına Yasal İşlem

Samsun'un Bafra ilçesinde, çalıştığı iş yerinden evine gitmek amacıyla Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden yalan ihbarda bulunan kadın hakkında yasal işlem başlatıldı.

Olayın Detayları

İddiaya göre, Aylin S.'nin (33) KADES uygulaması aracılığıyla yardım çağırması üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adrese ulaşan ekipler herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmayınca Aylin S.'ye neden yardım çağırdığını sordu. Kadın, Koşuköyü Mahallesi'ndeki evine götürmelerini sağlamak amacıyla yalan ihbarda bulunduğunu itiraf etti.

Yalan ihbarla ekipleri gereksiz yere meşgul ettiği gerekçesiyle Aylin S. hakkında yasal işlem başlatıldı.