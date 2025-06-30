Samsun Bafra'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Samsun'un Bafra ilçesi Fatih Mahallesi Özbek Sokak'ta meydana gelen silahlı kavgada 22 yaşındaki A.D. ile 28 yaşındaki İ.Ç. arasında alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle birlikte A.D., İ.Ç.'yi tabancayla yaraladı. Olayın ardından ihbar üzerine hızlıca olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekipleri, gerekli müdahaleleri gerçekleştirdi.

Yaralı İ.Ç., sağlık ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için arama çalışmaları sürdürülmekte.

Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.