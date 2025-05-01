Samsun Bafra'da Silahlı Tehdit ve Darp: Üç Şüpheli Yakalandı

Samsun Bafra'da Silahlı Olay: Üç Şüpheli Gözaltında

Samsun'un Bafra ilçesinde, iki kişinin silahla tehdit ve darp edildiği olayda, toplamda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, dün sabah saatlerinde iki grup arasında başlayan tartışma akşam saatlerine kadar sürdü. Olayın gelişiminde, şüphelilerin diğer tarafa ait Hacınabi Mahallesi Medrese Aralığı'ndaki kullanılmayan iş yerine tüfekle ateş açtığı bildirildi.

Çıkan arbedede E.Ö. (50) ve M.A.Ö. (26) kafalarından darbe alarak yaralandı. Hayati tehlikesi bulunan M.A.Ö., Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi'ne sevk edildi.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, olay yerinden hızla kaçan motosikletli şüphelileri, E.Ö., U.D. ve İ.A.'yı kısa sürede yakaladı. Yapılan aramalar sonucunda, delici ve kesici alet ile olayda kullanılan ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden E.Ö., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, U.D. ve İ.A. adliyeye sevk edildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde iki kişinin silahla tehdit ve darp edildiği olayda, 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, delici ve kesici alet ile olayda kullanılan ruhsatsız tüfek ele geçirildi.