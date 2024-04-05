Samsun Belediye başkanı seçiminin ardından makam aracını suyla doldurup teslim yaptı

Samsun'da gerçekleşen yerel seçimlerin sonucunda bazı belediye başkanları mazbatalarını alarak görevlerine başladı. Ancak, Samsun'un Kavak ilçesinde yaşanan olay dikkat çekti. İki dönemdir belediye başkanlığı görevini yürüten AK Partili İbrahim Sarıcıoğlu, seçimi Yeniden Refah Partisi adayı Şerif Ün'e karşı kaybetti.





Samsun Kavak'ta Yaşanan Olay

İbrahim Sarıcıoğlu, makam aracını teslim ederken içini suyla doldurarak kamu malına zarar verdi. Bu olay sosyal medyada geniş yankı buldu.

Sarıcıoğlu'nun, kaybettiği seçim sonrası bu tavrı tepkiyle karşılandı ve kamuoyunda tartışmalara neden oldu. Belediye başkanlığı görevini devreden Sarıcıoğlu'nun bu hareketi, demokratik sürece ve kamu mallarına saygıya uygun mu sorularını gündeme getirdi.