Samsun Çarşamba'da Trafik Kazası: Yoldan Çıkan Otomobilde 3 Yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle 55 BM 866 plakalı otomobil yeşillik alana girdi, 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 22:01
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 22:01
Samsun Çarşamba'da Trafik Kazası: Yoldan Çıkan Otomobilde 3 Yaralı

Samsun Çarşamba'da Yoldan Çıkan Otomobilde 3 Kişi Yaralandı

Çarşamba ilçesinde meydana gelen kazada, yoldan çıkan otomobilin yeşillik alana girmesi sonucu üç kişi yaralandı.

Kaza Detayları

A.G. (48) idaresindeki 55 BM 866 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Eğercili mevkisinde yol kenarındaki yeşillik alana girdi.

Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan A.G. (48) ve U.G.(18) yaralandı.

Yaralılar ve Müdahale

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

