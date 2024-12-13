Samsun Çarşamba Havalimanı 11 Ayda 1,3 Milyon Yolcuya Hizmet Verdi

Samsun Çarşamba Havalimanı'nda Hayat Dolu Bir Yıl

Samsun Çarşamba Havalimanı, 2023 yılının 11 ayında toplamda 1 milyon 348 bin 306 yolcuya hizmet sunarak büyük bir başarıya imza attı. Bu veriler, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan istatistiklere dayanmaktadır.

Kasım Ayı Verileriyle Dikkat Çekti

Kasım ayında havalimanında kaydedilen yolcu trafiği ise iç hatlarda 109 bin 949, dış hatlarda ise 8 bin 659 olarak gerçekleşti. Toplamda 118 bin 608 yolcu, Samsun Çarşamba Havalimanı'ndan seyahat etti.

Havalimanında iç hatlarda 1255, dış hatlarda ise 78 uçak iniş kalkış yaptı. Ayrıca, yük trafiği ekimde 976 ton olarak kaydedildi.

Kapsamlı Uçuş Ağı ve Yük Taşımacılığı

2023 yılı boyunca 13 bin 331 uçak iniş kalkış yaparken, yük trafiği 13 bin 100 ton seviyesine ulaştı. Bu veriler, Samsun Çarşamba Havalimanı'nın hem yolcu hem de yük taşımacılığındaki önemli rolünü bir kez daha kanıtlıyor.