Samsun Çarşamba Havalimanı'ndan Rekor Yolcu Sayısı

Samsun Çarşamba Havalimanı, 2024'te 1,4 milyonu aşkın yolcuya hizmet verdi.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 17:05
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 17:05
Samsun Çarşamba Havalimanı'ndan Rekor Yolcu Sayısı

Samsun Çarşamba Havalimanı'nda Yolcu Rekoru

2024 yılının ilk verilerine göre, Samsun Çarşamba Havalimanı, toplamda 1 milyon 473 bin 795 yolcuya hizmet sundu. Bu rakam, havalimanının bölgedeki ulaşım ağındaki önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Aralık Ayı Yolcu Trafiği

Aralık ayında havalimanında gerçekleşen yolcu trafiği ise iç hatlarda 110 bin 469, dış hatlarda ise 15 bin 20 olmak üzere toplam 125 bin 489 olarak kaydedildi. Bu dönemde 1350 iç hat, 127 dış hat uçağı iniş kalkış yaptı ve 1091 ton yük trafiği gerçekleşti.

Yıllık Uçak ve Yük Trafiği

2024 yılı boyunca toplam 14 bin 788 uçak iniş kalkış yaparken, yük trafiği de 14 bin 191 ton olarak belirlendi. Bu verilere göre, Samsun Çarşamba Havalimanı, hem yolcu hem de yük taşımacılığında önemli bir merkez olmayı sürdürüyor.

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