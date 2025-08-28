DOLAR
Samsun Çobanlı İskelesi'nde 2 Genç Boğuldu

Samsun'un Atakum ilçesi Çobanlı İskelesi yakınlarında denize giren iki genç, sudan çıkarıldıktan sonra kaldırıldıkları hastanelerde kurtarılamadı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 10:10
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 10:10
Olayın Detayları

Samsun'un Atakum ilçesinde, Yozgat'tan gelen dört arkadaştan ikisi sabah erken saatlerde Çobanlı İskelesi yakınlarında denize girdi.

Kıyıda bekleyen iki kişi, arkadaşları Taha Yasin Ş. (18) ile Sefa Ş. (18)'nin suda kaybolduğunu görünce cankurtaranlardan ve polisten yardım istedi.

Olay yerine deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından sudan çıkarılan 2 genç, kaldırıldıkları hastanelerde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

