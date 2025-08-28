Samsun Çobanlı İskelesi'nde 2 Genç Boğuldu

Olayın Detayları

Samsun'un Atakum ilçesinde, Yozgat'tan gelen dört arkadaştan ikisi sabah erken saatlerde Çobanlı İskelesi yakınlarında denize girdi.

Kıyıda bekleyen iki kişi, arkadaşları Taha Yasin Ş. (18) ile Sefa Ş. (18)'nin suda kaybolduğunu görünce cankurtaranlardan ve polisten yardım istedi.

Olay yerine deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından sudan çıkarılan 2 genç, kaldırıldıkları hastanelerde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.