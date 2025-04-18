Samsun'da 1.9 Milyon Makaron Ele Geçirildi

Samsun'da Kaçakçılığa Geçit Yok

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen başarılı bir operasyonla 1 milyon 920 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takibe aldıkları minibüsü, İlkadım ilçesinde durdurdu. Yapılan detaylı aramada bu kadar büyük bir miktarda makaron bulundu.

Operasyon dahilinde bir kişi gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Bu olay, kaçakçılıkla mücadeledeki kararlılığı bir kez daha gözler önüne serdi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir minibüste 1 milyon 920 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.