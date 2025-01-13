Samsun'da 12 Milyon Liralık Hırsızlık: Zanlı Tutuklandı

Samsun'da 12 milyon liralık çek ve senet çalan zanlı tutuklandı, diğeri cezaevinde.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 19:21
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 19:21
Samsun'da 12 Milyon Liralık Hırsızlık: Zanlı Tutuklandı

Samsun'da Hırsızlık Olayı ve Tutuklama

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde, 250 bin lira değerinde ziynet eşyası ile 12 milyon lira değerindeki çek ve senetlerin çalınması olayında, zanlılardan birinin tutuklandığı bildirildi.

Olay ve Emniyet Müdürlüğü'nün Çalışmaları

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, 23 Aralık 2024 tarihinde İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi 981 Sokak üzerinde gerçekleştirilen hırsızlık üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalarda, yaklaşık değeri 250 bin lira olan ziynet eşyası ile 12 milyon lira değerindeki çek ve senetlerin kaybolduğu bilgisi elde edildi.

Teknik ve fiziki takibin ardından, hırsızlığa karıştığı belirtilen şüpheliler S.Y. (24) ve M.Y. (22) tespit edildi. Operasyon düzenleyen ekipler, S.Y'yi yakaladı. Gözaltına alınan S.Y., kucağında bebeğiyle birlikte emniyete götürüldü.

Adli Süreç ve Tutuklama

Yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Y., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheli M.Y.'nin ise başka bir suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi.

Olay sonrası emniyet yetkilileri, hırsızlıkla mücadele çalışmalarının devam edeceğini duyurdu.

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde 250 bin lira değerinde ziynet eşyası ile 12 milyon liralık çek...

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde 250 bin lira değerinde ziynet eşyası ile 12 milyon liralık çek ve senet çalan 2 şüpheliden biri yakalandı. Gözaltına alınan kadın zanlı, kucağında bebeğiyle emniyete götürüldü.

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