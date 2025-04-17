Samsun'da 22 Yaş Altı Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası Devam Ediyor

Hamdi Yıldırım 22 Yaş Altı, Genç ve Yıldız Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası, Samsun'da bütün heyecanıyla devam ediyor. Türkiye Boks Federasyonu tarafından Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya 58 ilden toplam 738 sporcu katıldı.

Şampiyonanın ikinci gününde yapılan 130 eleme müsabakaları ile kadın sporcular, çeyrek finalde yer alabilmek için kıyasıya mücadele ediyor. Her biri ulusal çapta yeteneklerini sergilemek için ringe çıkan bu sporcular, izleyenleri de büyük bir heyecanla destekliyor.

Şampiyona, 20 Nisan'da çeyrek final, 21 Nisan'da yarı final ve 22 Nisan'da final müsabakaları ile madalya töreniyle sona erecek. Spor severler, bu harika organizasyonu ve genç yeteneklerin rekabetini izlemek için salona akın ediyor.

Hamdi Yıldırım 22 Yaş Altı, Genç ve Yıldız Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası, Samsun Atatürk Spor Salonu'nda sürüyor. Şampiyonada ikinci gün gerçekleşen 130 eleme müsabakaları kapsamında kadın sporcular, çeyrek final müsabakalarına katılabilmek için kıyasıya mücadele ediyor.

Hamdi Yıldırım 22 Yaş Altı, Genç ve Yıldız Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası, Samsun Atatürk Spor Salonu'nda sürüyor. Şampiyonada ikinci gün gerçekleşen 130 eleme müsabakaları kapsamında kadın sporcular, çeyrek final müsabakalarına katılabilmek için kıyasıya mücadele ediyor.