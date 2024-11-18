Samsun'da 25. Ulusal Çocuk Forumu Başladı

Samsun'da 25. Ulusal Çocuk Forumu Çeyrek Asır Buluşmaları Gerçekleşti

Samsun'da, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla düzenlenen "25. Ulusal Çocuk Forumu Çeyrek Asır Çocuk Buluşmaları", Karadeniz bölgesindeki 18 ilden çocukların katılımıyla başladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen ve “Çocuk İçin Katılım ve Savunuculuk” teması ile planlanan etkinlik, iki gün sürecek.

Bakan Yardımcısı Yenigün: Çocuk Haklarını Önemsiyoruz

Programın açılışında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, bu tür buluşmaların Türkiye genelinde gerçekleştirildiğini belirtti. Bakanlık olarak, çocukların sağlıklı gelişimlerini desteklemek için çeşitli çalışmalar yaptıklarını vurgulayarak, “Bizim medeniyetimiz çocuklarımıza önem vermeyi öğrenen zengin bir kültüre sahiptir. Çocuk haklarını temel ilke olarak kabul ediyoruz” dedi.

Yenigün, “Türkiye'nin geleceğinde çocuklarımızın söz sahibi olacağını unutmamalıyız. Bizleri biz yapan değerleri her zaman önceliklendirmek zorundayız” diye ekledi.

Vali Tavlı: Çocuklarımızın Hak Ettiği Dünya Bu Değil

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Türk medeniyetinin her dönem çocuklara değer verdiğini ifade ederek, “Çocuklarımızın barış, huzur ve güven içinde yaşaması gereken bir dönemdeyiz. Maalesef savaşlara tanık oluyorlar. Bu durum kabul edilemez” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına da dikkat çekerek, daha adil bir dünyanın mümkün olduğu mesajını verdi.

İl Müdürü Gümrükçü: Daha İyi Bir Gelecek İçin Çalışıyoruz

Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, çocukların haklarını korumak ve ihtiyaçlarını karşılamak için devam eden çabalarını dile getirerek, “Hep birlikte çocuklarımızın daha iyi bir gelecek için seslerini duyurmalıyız” dedi.

Programa, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse gibi protokol üyeleri ve 18 ilden gelen çocuklar katıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Samsun'da "25. Ulusal Çocuk Forumu Çeyrek Asır Çocuk Buluşmaları" Karadeniz bölgesindeki 18 ilden çocukların katılımıyla başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün (sol 3), programda konuşma yaptı.

Samsun'da "25. Ulusal Çocuk Forumu Çeyrek Asır Çocuk Buluşmaları" Karadeniz bölgesindeki 18 ilden çocukların katılımıyla başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün (sol 3), programda konuşma yaptı.