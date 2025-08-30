Samsun'da 30 Ağustos: Büyük Zafer'in 103. Yılı ve İstiklal Madalyası Resepsiyonu

Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu

Büyük Zafer'in 103. yıl dönümü Samsun'da kutlandı

Samsun Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu önünde resepsiyon düzenledi.

Vali Orhan Tavlı, etkinlikte Büyük Zafer'in 103. yıl dönümünü Samsun gibi önemli bir kentte kutlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Milli Mücadele'nin meşalesinin yakıldığı Samsun'da 101 yıllık hasretin sona erdiğini anlattı.

Tavlı konuşmasında, İstiklal Madalyası'na kavuşmanın heyecanını hep beraber yaşadıklarını ve paylaşmanın gururunu taşıdıklarını vurguladı. Kurtuluş Savaşı boyunca Karadeniz'in dalgaları ve işgalci güçlerin donanmalarıyla mücadele ederek cepheye silah ve mühimmat taşıyan Samsun Mavnacılar Loncası'na TBMM tarafından 11 Şubat 1924'te verilen İstiklal Madalyası'nı almanın onurunu dile getirdi.

Vali Tavlı, İstiklal Madalyası alınmasında emeği geçen herkese teşekkür edip davetlilerin bayramını kutladı.

Resepsiyonda Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığı tarafından müzik dinletisi sunuldu ve çeşitli marşlar seslendirildi. Daha sonra protokol üyeleri ve gaziler İstiklal Madalyası'nı Samsun Valiliğine taşıdı.

İstiklal Madalyası Vali Tavlı'nın makamındaki duvara asıldı.

Programa AK Parti Samsun Milletvekilleri Ersan Aksu, Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Saadet Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın ve kamu kurum ve kuruluşları katıldı.

Samsun Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenledi. Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nun önünde düzenlenen resepsiyonda, Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığınca müzik dinletisi sunuldu, çeşitli marşlar seslendirildi.