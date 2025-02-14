Samsun'da 31 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

Samsun'da Hükümlüye Operasyon

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, yağma suçundan hakkında 31 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü H.S. (52) yakalandı.

Emniyet Müdürlükleri Harekete Geçti

Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sıradışı bir çalışma ile H.S.'nin saklandığı adresi tespit etti. Düzenlenen operasyon neticesinde, firari hükümlü gözaltına alındı.

Cezaevine Gönderildi

Yakalanan H.S., gerekli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Bu operasyonda, emniyet güçlerinin hızlı ve etkili hareketi dikkat çekti.