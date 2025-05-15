Samsun'da 4 Ayrı Hırsızlık Olayının Şüphelisi Yakalandı

Samsun'da düzenlenen kapsamlı bir operasyonda, 4 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 9 Mayıs tarihinde İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen hırsızlık olayıyla ilgili olarak çalışma başlattı.

Olayda, bir binadan 7 bin lira değerinde inşaat malzemesi çalındığı bilgisinin ardından, teknik ve fiziki takip yapıldı. Ekipler, yürütülen çalışmalar sonucunda M.B. (46) isimli şüpheliyi belirlenen adreste etkisiz hale getirdi.

Emniyette yapılan sorgusunda M.B.'nin hırsızlık suçlarıyla bağlantısı olduğu anlaşıldı. 23 Temmuz 2024'te bir binadan 20 bin lira değerinde bisiklet hırsızlığı, 12 Eylül 2024 ve 26 Nisan 2025 tarihlerinde ise 10'ar bin lira değerinde inşaat malzemesi hırsızlıkları da onun tarafından gerçekleştirildiği belirlendi.

Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından emniyete götürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Samsun'da düzenlenen operasyonda 4 adresten hırsızlık olayının şüphelisi gözaltına alındı.