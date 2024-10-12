Samsun'da 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı

Samsun'da Firari Hükümlü Yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde kesinleşmiş 4 yıl 2 ay 7 gün hapis cezası bulunan bir hükümlü, emniyet güçleri tarafından yakalandı.

Emniyet Ekipleri Çalışmalarını Sürdürüyor

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik yaptıkları operasyonları sürdürüyor. Bu kapsamda, Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan S.Y. (28) isimli kişiyi şehirler arası otobüs terminalinde tespit etti.

Suçlar ve Cezası

Yakalanan S.Y.'nin, uyuşturucu madde kullanmak, yağma, basit yaralama, ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından kesinleşmiş 4 yıl 2 ay 7 gün hapis cezası bulunuyordu.

Hükümlü, gerekli işlemler için emniyete götürüldü.