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Samsun'da 7 Bin 600 Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Samsun Atakum'da düzenlenen operasyonda 7 bin 600 sentetik ecza yakalandı, 2 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 14:07
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 14:12
Samsun'da 7 Bin 600 Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu

Samsun'un merkez Atakum ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyon ile 7 bin 600 sentetik ecza ele geçirildi. Operasyon kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 23 yaşındaki E.A. ve 21 yaşındaki C.V. hakkında çalışma başlattı.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheliler, emniyete götürülerek işlemlere tabi tutuldu. Bu operasyon, Samsun'daki uyuşturucu ile mücadele çabalarının bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Şehirde gerçekleştirilen bu tür operasyonların arttığı göz önüne alındığında, yetkililerin bu tip olaylara karşı duyarlılığı ve kararlılığı önem arz ediyor.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 bin 600 sentetik ecza ele geçirildi, 2 şüpheli...

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 bin 600 sentetik ecza ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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