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Samsun'da 8 İlçede Taşımalı Eğitime 1 Gün Ara

Samsun'da kar ve buzlanma sebebiyle 8 ilçede taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 23:35
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 23:35
Samsun'da 8 İlçede Taşımalı Eğitime 1 Gün Ara

Samsun'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma koşulları, eğitim faaliyetlerini olumsuz etkiledi. Bu sebeple, il milli eğitim müdürlüğü tarafından bazı ilçelerde taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

6 Şubat Perşembe günü için eğitime ara verilen ilçeler arasında Alaçam, Asarcık, Bafra, Canik, Çarşamba, Salıpazarı, Terme ve Yakakent yer alıyor. Yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle bu karar alındı.

Eğitime ara verilen okulların tam listesine ulaşmak için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.

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