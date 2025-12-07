Samsun'da Ağaç Kesimi Kazası: Komşusunun Ölümüne Sebep Olan Şahıs Tutuklandı

Olayın Detayları

Olay, Tekkeköy ilçesi Balcalı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk babası Ömer Güroğlu (55), komşusu Yaşar Gür'e ait bahçede akasya ağacının kesimine yardım etti.

Kesilen ağacı, Yaşar Gür'ün oğlu Davut Gür (42) traktörle çekmeye çalıştığı sırada ağacın bir dalı Ömer Güroğlu'nun kafasına çarptı. Güroğlu olay yerinde yığılıp kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde Ömer Güroğlu'nun hayatını kaybettiği tespit edildi. Güroğlu'nun cansız bedeni, jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi.

Güroğlu'nun annesinin de bir hafta önce hayatını kaybettiği öğrenildi. Acı olay mahalle sakinlerini yasa boğdu.

Soruşturma ve Tutuklama

Büyüklü Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan traktör sürücüsü Davut Gür, Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Olaydan dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirten Davut Gür, ölenin çok sevdikleri bir komşuları olduğunu söyledi.

Nöbetçi mahkemede ifade veren Davut Gür, mahkemece "taksirle ölüme sebep olmak" suçundan tutuklandı.

DAVUT GÜR (42) MAHKEMECE TUTUKLANDI.