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Samsun'da Alabora Olan Teknedeki 5 Kişi Kurtarıldı

Samsun'un Atakum ilçesinde alabora olan bir teknedeki 5 kişi kurtarıldı. Ekipler, sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Yayın Tarihi: 08.07.2025 19:53
Güncelleme Tarihi: 08.07.2025 19:53
Samsun'da Alabora Olan Teknedeki 5 Kişi Kurtarıldı

Samsun'da Deniz Kazası: 5 Kişi Kurtarıldı

Samsun'un Atakum ilçesi açıklarında, Çakırlar Mahallesi civarında alabora olan bir teknedeki 5 kişi başarılı bir şekilde kurtarıldı. Olayın gerçekleştiği bölgeye, Samsun Büyükşehir Belediyesi Cankurtaran, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ve sağlık ekipleri hemen sevk edildi.

Yapılan ihbar sonrasında, kurtarma ekipleri denizde ters dönmüş durumda bulunan tekneyi ve 5 kazazede kişiyi tespit etti. Çalışmalar sonucunda, cankurtaran ekipleri tarafından kazazedeler başarılı bir şekilde kurtarıldı.

Yapılan kontrollerde kurtarılan 5 kişinin genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olay sonrası kısmen batan tekne kıyıya çekildi.

Samsun'un Atakum ilçesi açıklarında denizde alabora olan teknedeki 5 kişi kurtarıldı.

Samsun'un Atakum ilçesi açıklarında denizde alabora olan teknedeki 5 kişi kurtarıldı.

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