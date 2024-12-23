Samsun'da Ambulans ve Tır Çarpıştı: Şoför Yaralandı

Samsun'da Tırla Çarpışan Ambulansın Şoförü Yaralandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen kazada, tırla çarpışan ambulansın şoförü yaralandı. Olay, Samsun-Ankara kara yolu Derecik Kavşağı'nda 55 EB 112 plakalı ambulansın, 08 AAK 606 plakalı tır ile çarpışması sonucu gerçekleşti. Kazanın ardından yaralanan ambulans şoförü, hızla bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Kaza Anı Güvenlik Kamerasında
Kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, tırla çarpışan ambulansın savrulmasının ardından yolun sağ tarafında durduğu anlar net bir şekilde gözler önüne seriliyor.
Samsun'un İlkadım ilçesinde tırla çarpışan ambulansın şoförü yaralandı, kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde tırla çarpışan ambulansın şoförü yaralandı, kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.