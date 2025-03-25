Samsun'da Arkadaşının Montundan 2.500 Lira Çalan Zanlı Tutuklandı

Samsun'da bir kişi, arkadaşının montundan 2.500 lira çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı ve zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 13:27
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 13:27
Samsun'da Arkadaşının Montundan 2.500 Lira Çalan Zanlı Tutuklandı

Samsun'da Hırsızlık Olayı ve Tutuklama

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde, arkadaşının montundan 2 bin 500 lira çalan şüpheli tutuklandı. Hırsızlık olayına dair detaylar ortaya çıktı.

Güvenlik Kamerası Olayı Aydınlattı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Bürosu ekipleri, İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi'ndeki bir internet kafede meydana gelen hırsızlık ihbarı üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucunda, şüpheli İ.A.'nın (31), mağdurun montundan parayı çaldığı tespit edildi.

Şüpheli Yakalandı ve Suç Geçmişi Ortaya Çıktı

Polis ekipleri, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi adresinde yakaladı. Gözaltına alınan zanlının sorgusunda, 12 farklı suç kaydının olduğu belirlendi.

Adliyeye Sevk ve Tutuklama

Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.A., adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Güvenlik kameralarındaki görüntülerde, mağdurun bilgisayar başında oturduğu, şüphelinin ise montuna eğilerek parayı aldığı anlar kaydedildi.

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