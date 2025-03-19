Samsun'da Av Yasağı Öncesi Balık Çeşidi Azalıyor

Samsun'da 1 Nisan'da başlayacak av yasağı öncesi balık tezgahlarında çeşitlilik azalıyor. Fiyatlar ve talep yükseliyor.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 15:41
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 15:41
Samsun'da Av Yasağı Öncesi Balık Çeşidi Azalıyor

Samsun'da denizlerde 1 Nisan'da başlayacak av yasağı öncesinde, tezgahlarda balık çeşitliliği giderek azalıyor.

Saathane Meydanı'ndaki balık tezgahlarında, kültür balıklarının yanı sıra buzhaneden çıkarılan palamut, mezgit ve deniz levreği dikkat çekiyor.

Balıkçılardan Mehmet Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte balık çeşitliliğinin azaldığını ifade etti. Bu yıl balık sezonunun balıkçılar açısından oldukça tatmin edici geçtiğini belirten Kılıç, vatandaşların balık tüketiminde artış yaşandığını kaydetti. Ayrıca, ramazan ayında da satışlardan memnun kaldıklarını vurguladı.

Kılıç, "Ramazandan sonra yasak gelecek. Büyük balıklarla devam ediyoruz. Fiyatlar ucuz, ramazan dolayısıyla talep de çok. Bu sezon çok bol geçti ve balığa doyduk." dedi.

Tezgahlarda mevcut fiyatlar ise şu şekilde: mezgit kilogramı 150 lira, somon kilogramı 200 lira, palamut tanesi 200 lira, deniz levreği kilogramı 300 lira, tatlı su balığı sazan kilogramı 120 lira ve alabalık kilogramı 200 lira olarak alıcı buluyor.

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